На Западе назвали условие предоставления гарантий безопасности Киеву: речь о территориях

Киеву придется отказаться от территорий в ходе урегулирования украинского конфликта в обмен на обеспечение Западом гарантий безопасности для Украины. Такое откровенное заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Чиновник администрации Трампа дал интервью телеканалу ABC News, в котором коснулся данного вопроса.
«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — подчеркнул сказал Уолтц в воскресенье, 16 марта в эфире телеканала.
Тем временем Зеленский потребовал ввести на территорию Украины войска стран-участников Североатлантического альянса, мотивируя это тем, что размещение на Украине миротворческого контингента вооруженных сил НАТО якобы станет «гарантией безопасности для страны и всей Европы».
Накануне глава британского правительства Кир Стармер заявил, что военные представители «коалиции желающих» обсудят гарантии безопасности для Украины. По его словам, сейчас наступило время, когда нужно добиться прекращения огня на Украине и обезопасить ее. Более того, Стармер заявил, что вместе с союзниками Великобритания продолжит давление на Россию, а также рассматривает увеличения поставок для Киева.
Тем временем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс, вероятно, не будет участвовать в обеспечении прекращения огня на территории Украины в случае заключения перемирия. Также на Западе все чаще раздаются голоса против приема Украины в члены НАТО.
Несмотря на позицию Рютте, президент Франции Эмманюэль Макрон сделал новое заявление о возможном размещении западных «миротворцев» на территории Украины. На этот раз европейский политик посчитал, что страны ЕС, которые договорятся об отправке воинского контингента на Украину для «наблюдательной миссии», могут сделать это даже без согласия России.
По этому поводу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался прямо, подчеркнув, что войска НАТО на Украине равнозначны войне России с НАТО.