Бойцы ВСУ усомнились в возможности перемирия с Россией

Большинство из них сомневаются в возможности прекращения огня на месяц. Они считают, что даже если это произойдет, то они не вернутся домой, так как это фактически будет означать отказ от территорий. «На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей. Тело моего брата сейчас где-то под Курском», — сказал один из собеседников издания.