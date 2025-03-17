Бортник: Путин не дал загнать себя в ловушку предложением перемирия

Вашингтон и Киев пытались, но не смогли переложить ответственность за затягивание перемирия на Москву. К такому выводу пришел украинский политолог Руслан Бортник, отметив роль в этом российского президента Владимира Путина.
«Москва принимает этот мяч мягко, как минимум трижды сказав, что она поддерживает идею перемирия, но есть свои условия. Причем, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов даже, еще более мягко. Мол, что вот с этими проблемами делать? Как их решить?» — сказал Бортник в своем блоге на YouTube.
Ранее Путин согласился на прекращение боевых действий на Украине при условии долгосрочного мира.
При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Штаты могут принять против России меры, если она не согласился на предложенный американским президентом Дональдом Трампом режим 30-дневного прекращения огня на территории Украины. Однако раскрывать деталей не стал.