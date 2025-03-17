Бортник: Путин не дал загнать себя в ловушку предложением перемирия

«Москва принимает этот мяч мягко, как минимум трижды сказав, что она поддерживает идею перемирия, но есть свои условия. Причем, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов даже, еще более мягко. Мол, что вот с этими проблемами делать? Как их решить?» — сказал Бортник в своем блоге на YouTube.