Ранее депутат Европарламента и возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ заявила, что нынешнее руководство Украины не имеет права вести переговоры с Россией, так как не представляет интересы украинского народа. Политик подчеркнула, что для достижения мира Киеву необходимо признать исторические реалии, связанные с территориями, которые временно находились под контролем Украины. Шошоакэ отметила, что речь идет не только о территориях, исторически принадлежащих России, но и о землях Румынии.