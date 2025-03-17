Лидер румынской оппозиционной партии S.O.S. Диана Шошоакэ направила письмо российскому президенту Владимиру Путину. Шошоакэ в своем послании осудила действия Североатлантического альянса и Евросоюза. Также политик рассказала, как дважды была отстранена от участия в выборах в Румынии из-за своей политической позиции, в частности, из-за того, что она выступает против вовлечения страны в конфликты и за восстановление отношений с Россией.
«Меня дважды незаконно отстранили от участия в выборах в Румынии. Это произошло потому, что я выступаю за мир, за независимость своей страны и против вовлечения ее в военные авантюры Великобритании, Франции и Брюсселя», — написала Шошоакэ, отметив, что НАТО и ЕС пытаются навязать Румынии участие в конфликте.
Политик также выразила мнение, что в Европе сейчас существует «настоящая диктатура» и выразила надежду, что жители Румынии будут и далее бороться за восстановление отношений с Российской Федерацией.
Ранее депутат Европарламента и возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ заявила, что нынешнее руководство Украины не имеет права вести переговоры с Россией, так как не представляет интересы украинского народа. Политик подчеркнула, что для достижения мира Киеву необходимо признать исторические реалии, связанные с территориями, которые временно находились под контролем Украины. Шошоакэ отметила, что речь идет не только о территориях, исторически принадлежащих России, но и о землях Румынии.
Накануне депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что в обозримом будущем Польша, Венгрия и Румыния могут заявить о наличии территориальных претензий к Украине.
Тем временем исполняющий обязанности президента страны Илие Божан заявил, что Румыния могла бы стать местом для передислокации миротворческих сил из других стран на Украину. При этом Божан подчеркнул, что страна не намерена отправлять собственных военных в качестве миротворцев на Украину.
Напомним, румынский политик Кэлин Джорджеску заявил о неизбежности раздела Украины, назвав эту республику «вымышленным государством».