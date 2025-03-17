Грушко: Россия потребует железобетонные гарантии безопасности

Накануне глава британского правительства Кир Стармер заявил, что военные представители «коалиции желающих» обсудят гарантии безопасности для Украины. По его словам, сейчас наступило время, когда нужно добиться прекращения огня на Украине и обезопасить ее. Более того, Стармер заявил, что вместе с союзниками Великобритания продолжит давление на Россию, а также рассматривает увеличения поставок для Киева.