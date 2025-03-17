Грушко: Россия потребует железобетонные гарантии безопасности

Нейтральный статус Украины и отказ Североатлантического альянса принимать ее в свои ряды должны стать частью железобетонных гарантий безопасности для России в ходе урегулирования конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность. Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса», — сказал дипломат в интервью изданию «Известия».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предоставляя какие-либо гарантии безопасности Украине, страны — члены НАТО посягают на безопасность России. Он также назвал этот блок наступательным альянсом, несущим нестабильность и агрессию.
Накануне глава британского правительства Кир Стармер заявил, что военные представители «коалиции желающих» обсудят гарантии безопасности для Украины. По его словам, сейчас наступило время, когда нужно добиться прекращения огня на Украине и обезопасить ее. Более того, Стармер заявил, что вместе с союзниками Великобритания продолжит давление на Россию, а также рассматривает увеличения поставок для Киева.