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Глава административной комиссии Якутска отправился добровольцем в зону СВО

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Председатель административной комиссии Якутска Феликс Антонов в составе добровольческого отряда «Боотур» отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Информирую о кадровых назначениях в окружной администрации: на прошлой неделе председатель административной комиссии Феликс Александрович Антонов в составе добровольческого отряда “Боотур” убыл в зону проведения специальной военной операции. В связи с этим председателем административной комиссии Якутска назначен Семенов Егор Семенович. Егор Семенов имеет за плечами опыт службы в рядах МВД и работы в административной комиссии Якутска», — написал Григорьев.

На прошлой неделе участник СВО Эрсан Андреев был назначен руководителем администрации микрорайона Марха.

В январе сообщалось, что заместитель главы Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский будет проходить службу в зоне специальной военной операции.