Глава административной комиссии Якутска отправился добровольцем в зону СВО

«Информирую о кадровых назначениях в окружной администрации: на прошлой неделе председатель административной комиссии Феликс Александрович Антонов в составе добровольческого отряда “Боотур” убыл в зону проведения специальной военной операции. В связи с этим председателем административной комиссии Якутска назначен Семенов Егор Семенович. Егор Семенов имеет за плечами опыт службы в рядах МВД и работы в административной комиссии Якутска», — написал Григорьев.