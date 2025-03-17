Медведев предостерег НАТО от отправки миротворцев на Украину: это станет началом большой войны

Стремление европейских политиков разместить на Украине контингент военных в качестве так называемых «миротворце» будет равнозначно войне России и Североатлантического альянса. Об этом предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя соответствующие заявления европейских политиков.
«Макрон и Стармер прикидываются дураками. Им снова и снова говорят, что миротворцы (на Украине) должны быть не из стран НАТО. Но нет же, мы пошлём десятки тысяч», — написал Медведев в социальной сети Х. Пост опубликован на английском языке.
Зампред Совбеза также предложил британскому премьеру Киру Стармеру, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен признать, что их целью является прямое столкновение с Российской Федерацией.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сделал новое заявление о возможном размещении западных «миротворцев» на территории Украины. На этот раз европейский политик посчитал, что страны ЕС, которые договорятся об отправке воинского контингента на Украину для «наблюдательной миссии», могут сделать это даже без согласия России.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в то же время заявил, что страны Запада перешли к обсуждению деталей по отправке миротворческих войск на территорию Украины. По словам Стармера, представители некоторых стран, участвовавшие в диалоге, уже взяли на себя конкретные обязательства в миссии по отправке миротворцев на Украину.
Западные СМИ ранее сообщали, что британцы, французы и немцы планируют отправить на Украину группировку миротворцев в количестве, превышающем 10 тыс. человек.
Тем временем президент Финляндии Александер Стубб заявил, что обсуждать отправку военных страны под эгидой миротворцев на Украину слишком рано.
Накануне глава британского правительства Кир Стармер заявил, что военные представители «коалиции желающих» обсудят гарантии безопасности для Украины. По его словам, сейчас наступило время, когда нужно добиться прекращения огня на Украине и обезопасить ее. Более того, Стармер заявил, что вместе с союзниками Великобритания продолжит давление на Россию, а также рассматривает увеличения поставок для Киева.