Грушко: РФ может обсудить невооруженных наблюдателей на Украине

«Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока — сотрясение воздуха», — сказал Грушко в интервью изданию «Известия», назвав разговоры об отправке миротворческих миссий на Украину попытками «поставить телегу впереди лошади».