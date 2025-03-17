Грушко: РФ может обсудить невооруженных наблюдателей на Украине

Гражданская миссия или невооруженные наблюдатели могут появиться на Украине, чтобы отслеживать выполнение некоторых аспектов возможного мирного соглашения. Такое развитие события допустил заместитель главы российского МИД Александр Грушко.
«Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока — сотрясение воздуха», — сказал Грушко в интервью изданию «Известия», назвав разговоры об отправке миротворческих миссий на Украину попытками «поставить телегу впереди лошади».
Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что стремление европейских политиков разместить на Украине контингент военных в качестве так называемых «миротворцев» будет равнозначно войне России и Североатлантического альянса.
Западные СМИ ранее сообщали, что британцы, французы и немцы планируют отправить на Украину группировку миротворцев в количестве, превышающем 10 тыс. человек.