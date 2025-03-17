Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецназ «Центра» при помощи FPV-дронов уничтожил танк Abrams

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов соединения специального назначения группировки «Центр» уничтожили танк Abrams и несколько бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Соцсети

«В ходе боевой работы в зоне ответственности операторы беспилотников соединения специального назначения группировки войск “Центр” уничтожили танк Abrams, несколько боевых бронированных машин и более двух десятков националистов ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расчеты FPV-дронов продолжают уничтожать живую силу противника, минометные и артиллерийские расчеты противника. «Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов соединения специального назначения группировки противник ежедневно несет значительные потери в живой силе, а также теряет боевую технику», — добавили в Минобороны.