Спецназ «Центра» при помощи FPV-дронов уничтожил танк Abrams

В ведомстве отметили, что расчеты FPV-дронов продолжают уничтожать живую силу противника, минометные и артиллерийские расчеты противника. «Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов соединения специального назначения группировки противник ежедневно несет значительные потери в живой силе, а также теряет боевую технику», — добавили в Минобороны.