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«Град» группировки «Днепр» поразил опорный пункт роты ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» самоходного артиллерийского соединения 58-й армии группировки войск «Днепр» поразила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Огневое поражение опорного пункта роты ВСУ позволило штурмовым группам занять позиции противника без потерь», — сообщает ведомство.

Как отметили в Минобороны, действия расчетов РСЗО «Град» направлены на ослабление оборонительных позиций ВСУ и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего продвижения российских войск в Запорожской области.

«Работаем по пехоте, по объектам, по расчетам БПЛА, работаем по всему, что можно, потому что нашим парням впереди нужно помогать. Один — за всех, и все — за одного», — рассказал журналистам командир боевой машины с позывным Сэди.

После нанесения удара РСЗО покидают огневую позицию. Проведя перезаряжание боевых машин в отдаленных от линии боевого соприкосновения районах, военнослужащие выдвигаются на новые позиции для атаки выявленных целей противника.