«Град» группировки «Днепр» поразил опорный пункт роты ВСУ в Запорожской области

«Огневое поражение опорного пункта роты ВСУ позволило штурмовым группам занять позиции противника без потерь», — сообщает ведомство.
Как отметили в Минобороны, действия расчетов РСЗО «Град» направлены на ослабление оборонительных позиций ВСУ и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего продвижения российских войск в Запорожской области.
«Работаем по пехоте, по объектам, по расчетам БПЛА, работаем по всему, что можно, потому что нашим парням впереди нужно помогать. Один — за всех, и все — за одного», — рассказал журналистам командир боевой машины с позывным Сэди.
После нанесения удара РСЗО покидают огневую позицию. Проведя перезаряжание боевых машин в отдаленных от линии боевого соприкосновения районах, военнослужащие выдвигаются на новые позиции для атаки выявленных целей противника.