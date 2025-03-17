В приграничных районах Курской области сорвана ротация ВСУ

«В ходе воздушной разведки подразделениями БПЛА 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады был обнаружен вражеский транспорт, который подвез пехоту ВСУ на линию боевого соприкосновения для проведения ротации на переднем крае. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы за считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Расчет гаубицы Д-30 моментально нанес огневое поражение обнаруженной цели. После первого пристрелочного выстрела вторым точными выстрелом из гаубицы транспорт ВСУ был уничтожен», — сказали в ведомстве.