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Жительница Суджи: танкисты ВСУ признались, что их заставили воевать

Боевикам угрожали тюрьмой в случае отказа отправиться в зону боевых действий.

Жительница освобожденного города Суджа в Курской области, которая оставалась в городе во время его оккупации, рассказала о беседе с украинскими военными. Об этом пишет РИА Новости.

Анна Богунова рассказала, что украинские танкисты, находившиеся рядом с ее домом, признались ей о принуждении к участию в боевых действиях.

По словам Анны, некоторые из танкистов открыто говорили о том, что не стали бы воевать по собственному желанию. Один из них даже признался, что его поставили перед выбором: «Либо пять лет в тюрьме в подвале, либо иди воевать».

Ранее житель Суджи рассказал, что мародеры ВСУ украли натяжной потолок и забор из рабицы. По словам мужчины, украинские военные и гражданские из Сум вывозили из Суджи все, что могло иметь ценность.