Жительница Суджи: танкисты ВСУ признались, что их заставили воевать

Жительница освобожденного города Суджа в Курской области, которая оставалась в городе во время его оккупации, рассказала о беседе с украинскими военными. Об этом пишет РИА Новости.
Анна Богунова рассказала, что украинские танкисты, находившиеся рядом с ее домом, признались ей о принуждении к участию в боевых действиях.
По словам Анны, некоторые из танкистов открыто говорили о том, что не стали бы воевать по собственному желанию. Один из них даже признался, что его поставили перед выбором: «Либо пять лет в тюрьме в подвале, либо иди воевать».
Ранее житель Суджи рассказал, что мародеры ВСУ украли натяжной потолок и забор из рабицы. По словам мужчины, украинские военные и гражданские из Сум вывозили из Суджи все, что могло иметь ценность.