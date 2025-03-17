«Мы не виноваты»: жительница Суджи Богунова рассказала о разговоре с бойцами ВСУ

Жительница освобождённой Суджи Анна Богунова оставалась в городе, когда тот находился под оккупацией ВСУ. Она рассказала, что ей удалось поговорить с танкистами ВСУ. Оказалось, что тех заставили сражаться, они не хотели вторгаться в Курскую область.
«У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили… Ну все поразнесли… Они сказали — мы не виноваты, нас послали, а один говорит: “Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь (сражаться на поле боя — прим.ред.)”, — заявила жительница освобождённого населенного пункта.
Напомним, в четверг, 13 марта 2025 года, Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили город Суджу. Отмечается, что населенный пункт находился под оккупацией украинских военных семь месяцев. Все это время некоторые местные жители не выезжали из города. Сейчас, после полного освобождения, проводится эвакуация мирных жителей.