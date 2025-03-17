«Мы не виноваты»: жительница Суджи Богунова рассказала о разговоре с бойцами ВСУ

«У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили… Ну все поразнесли… Они сказали — мы не виноваты, нас послали, а один говорит: “Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь (сражаться на поле боя — прим.ред.)”, — заявила жительница освобождённого населенного пункта.