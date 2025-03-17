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ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты в Астраханской области, в том числе ТЭК, на одном из них произошло возгорание. Пострадал один человек, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Рабочие смены заблаговременно эвакуированы. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. В ходе атаки пострадал один человек», — написал он в своем Telegram-канале.

Бабушкин уточнил, что пострадавший доставлен в больницу. Губернатор также сообщил, что ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб приступили к устранению последствий.