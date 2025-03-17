ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА в Астраханской области

«Сегодня ночью ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Рабочие смены заблаговременно эвакуированы. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. В ходе атаки пострадал один человек», — написал он в своем Telegram-канале.