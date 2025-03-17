Военнослужащий Федор Бандура из Байкальска погиб в зоне СВО

Родился Фёдор Бандура 26 октября 1971 года в Байкальске. После окончания школы продолжил учебу в строительном техникуме в Иркутске. В 1989 году отправился на срочную службу, попал в ракетные войска. После демобилизации вернулся в родной город, где трудился в строительном участке СМУ-10, а затем в ЖКХ.