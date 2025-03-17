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Военнослужащий Федор Бандура из Байкальска погиб в зоне СВО

Боец пал во время боя за освобождение Донецкой народной республики.

Источник: Reuters

Во время боя за освобождение Донецкой народной республики погиб уроженец Байкальска Фёдор Бандура. Мужчина подписал контракт с министерством обороны в октябре 2023 года. Боец пал 28 ноября 2023 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Байкальска Василия Темгеневского.

Родился Фёдор Бандура 26 октября 1971 года в Байкальске. После окончания школы продолжил учебу в строительном техникуме в Иркутске. В 1989 году отправился на срочную службу, попал в ракетные войска. После демобилизации вернулся в родной город, где трудился в строительном участке СМУ-10, а затем в ЖКХ.