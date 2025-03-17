Путин отметил подвиг участников СВО из Башкирии на Курском направлении.

Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил боевой вклад военнослужащих 1220-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии из Башкирии в освобождении Курской области. Об этом глава государства сказал на совещании на одном из пунктов управления Курской группировкой.
"В этой части хотел бы, — вы уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом, я слышу практически их каждый день, в последнее время и утром, и вечером, и вы назвали некоторые, — я всё-таки хочу назвать те, которые у меня на слуху.
/…/ 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии /…/. Хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу", — сказал Владимир Путин после доклада начальника Генерального штаба Вооружённых сил России — первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.
В названном подразделении служат мобилизованные из Башкирии, в том числе сын ветерана специальной военной операции Павла Самойлина с позывным «Кайтыр» Илья из Уфы. Об этом Самойлин сообщил в своих соцсетях. По его словам, успехи бойцов на передовой достигнуты благодаря и помощи башкирского тыла.
Напомним, Павел Самойлин отправился служить по контракту на Донбасс в ноябре 2023 года. Он взял позывной «Кайтыр», что значит «вернётся». В октябре прошлого года Павел Самойлин вернулся домой. Мужчину в Уфе встретили родные, друзья и коллеги. Павел Самойлин указом президента России награждён орденом Мужества. А 21 октября Глава Башкирии Радий Хабиров вручил ему орден генерала Шаймуратова.