В Самарской области 17 марта объявляли опасность атаки БПЛА

Никаких инцидентов на территории региона не зарегистрировали. В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили жителям региона, как вести себя в случае атаки беспилотников. Тем, кто находится на улице, нужно срочно найти укрытие в ближайшем здании. Лучше всего переждать опасность в подземных этажах или паркингах. А в квартире рекомендуют уйти в помещение, где нет окон.