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В Самарской области 17 марта объявляли опасность атаки БПЛА

Жителям Самарской области напомнили, как вести себя в случае атаки беспилотников.

В Самарской области ночью 17 марта объявляли опасность атаки БПЛА, предупреждение об этом появилось в приложении МЧС около 01.30. Но спустя пять часов опасность была отменена.

— В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА, — сообщили в приложении МЧС около 06.30.

Никаких инцидентов на территории региона не зарегистрировали. В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили жителям региона, как вести себя в случае атаки беспилотников. Тем, кто находится на улице, нужно срочно найти укрытие в ближайшем здании. Лучше всего переждать опасность в подземных этажах или паркингах. А в квартире рекомендуют уйти в помещение, где нет окон.