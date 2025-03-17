Жители Туапсе жалуются на запах гари и головокружение: на нефтебазе продолжают тушить пожар после прилета БПЛА

Как сообщил оперштаб Краснодарского края, к 23:55 15 марта на объекте удалось локализовать огонь, охвативший площадь 1250 квадратных метров. С пламенем продолжают бороться 188 спасателей, задействовавших 55 единиц техники.



Напомним, что пожар вспыхнул на нефтекомплексе в ночь на 14 марта. Это произошло после прилета украинских БПЛА. Обломки сбитого беспилотника рухнули на объект и повлекли за собой возгорание резервуара с бензином. Для эффективного тушения огня была увеличена группировка сил и средств.