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Губернатор Бочаров рассказал подробности ночного налёта беспилотников

17 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал очередную попытку киевского режима нанести удар по инфраструктуре региона. Как сообщал глава региона, дежурные средства ПВО успешно отразили атаку.

— За прошедшую ночь и вечер 16 марта силы ПВО Министерства обороны РФ отразили атаки украинских БПЛА на ряд регионов России. Четыре беспилотных летательных аппарата были перехвачены и нейтрализованы при пролете над территорией Волгоградской области. Пострадавших и повреждений объектов нет, — подчеркнул руководитель.