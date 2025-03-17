Губернатор Бочаров рассказал подробности ночного налёта беспилотников

— За прошедшую ночь и вечер 16 марта силы ПВО Министерства обороны РФ отразили атаки украинских БПЛА на ряд регионов России. Четыре беспилотных летательных аппарата были перехвачены и нейтрализованы при пролете над территорией Волгоградской области. Пострадавших и повреждений объектов нет, — подчеркнул руководитель.