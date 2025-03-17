Глава Башкирии отметил участников СВО высокими госнаградами.

Сегодня Радий Хабиров наградил участников специальной военной операции высокими государственными наградами. Награждение военнослужащих прошло во время заседания правительства республики в ЦУРе.
Указом президента Владимира Путина знаком отличия орден Святого Георгия и Георгиевским крестом IV степени награждён механик-водитель мотострелкового полка «Башкортостан» ефрейтор Фрол Ефимов с позывным «Фрол».
Указами Главы Башкортостана орденом генерала Шаймуратова награждены командир взвода разведчиков старший лейтенант Радик Хуснуллин и Сергей Шевчук — гвардии полковник, командир 12-й отдельной гвардейской Кёнигсбергско-Городокской Краснознамённой, ордена Жукова инженерной бригады ЦВО.
Офицер поблагодарил руководство республики и Радия Хабирова за высокую оценку вверенного ему соединения и заверил, что все поставленные задачи в зоне СВО будут выполнены.
Руководитель республики отметил, что поддержка воинской части, расположенной в Башкирии, будет продолжена.
Также медалью генерала Шаймуратова награждён командир роты управления по военно-политической работе младший лейтенант Вадим Шайдуллин.