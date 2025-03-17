Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии отметил участников СВО высокими госнаградами

Глава Башкирии отметил участников СВО высокими госнаградами.

Сегодня Радий Хабиров наградил участников специальной военной операции высокими государственными наградами. Награждение военнослужащих прошло во время заседания правительства республики в ЦУРе.

Указом президента Владимира Путина знаком отличия орден Святого Георгия и Георгиевским крестом IV степени награждён механик-водитель мотострелкового полка «Башкортостан» ефрейтор Фрол Ефимов с позывным «Фрол».

Указами Главы Башкортостана орденом генерала Шаймуратова награждены командир взвода разведчиков старший лейтенант Радик Хуснуллин и Сергей Шевчук — гвардии полковник, командир 12-й отдельной гвардейской Кёнигсбергско-Городокской Краснознамённой, ордена Жукова инженерной бригады ЦВО.

Офицер поблагодарил руководство республики и Радия Хабирова за высокую оценку вверенного ему соединения и заверил, что все поставленные задачи в зоне СВО будут выполнены.

Руководитель республики отметил, что поддержка воинской части, расположенной в Башкирии, будет продолжена.

Также медалью генерала Шаймуратова награждён командир роты управления по военно-политической работе младший лейтенант Вадим Шайдуллин.