Юрий Трутнев передал технику для участников СВО из Хабаровского края

Продукция дальневосточных предприятий — резидентов территории опережающего развития «Патриотическая» продолжает поступать военнослужащим и добровольцам в зону специальной военной операции. Очередную партию техники и оборудования передал зампред правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Техника была передана подразделениям ВВО. С военными поговорили о том, как обстоят дела и чем еще нужно помочь. Только за одну поезду автомобилей было передано больше 90 единиц — весь собран на территории Дальнего Востока. Среди переданной техники — мотоциклы, снегоболотоходы, квадроциклы, тепловизионные прицелы и многое другое.
«Ее принимали представители эвакуационных частей, потому что все остальные были в бою. Пока нам всем очень рано расслабляться, война продолжается. Мы должны делать все возможное, чтобы поддерживать нашу армию. Мы развиваем технологии, учимся делать новые изделия и в первую очередь оказываем помощь нашим бойцам. Работа будет продолжаться. У нас действует ТОР “Патриотическая”, в рамках этой рабочей структуры мы будем продолжать делать для фронта все, что можем. Разговаривал с командующим Восточного военного округа, он рассказал, что министр обороны Андрей Белоусов сравнивал нашу технику с техникой производства других российских предприятий, также с китайской техникой и сказал, что наши дальневосточные мотоциклы лучше, и мне так тоже кажется», — сказал Юрий Трутнев.
Военным передали более 150 тепловизионных прицелов «Харон», 40 снегоболотоходов повышенной проходимости «Сокол», 40 электрических мотоциклов «Тимир АТ», больше двух тысяч FPV-дронов, а также 10 болотоходов «Медоед».
Кроме того, бойцы получили снайперские комплексы, гладкоствольные ружья для борьбы с дронами, приборы наблюдения и обнаружения БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы, противоосколочные костюмы и боеприпасы.
Вклад дальневосточных предприятий был ранее отмечен премией «Звезда Дальнего Востока». Победителями номинации «Всё для победы» стали «ЯКТ-Сокол» и производитель мотоциклов эндуро «Тимир АТ». Каждый резидент ТОР «Патриотическая» поставил для Вооруженных сил РФ в зону СВО несколько сотен единиц техники.