Юрий Трутнев передал технику для участников СВО из Хабаровского края

«Ее принимали представители эвакуационных частей, потому что все остальные были в бою. Пока нам всем очень рано расслабляться, война продолжается. Мы должны делать все возможное, чтобы поддерживать нашу армию. Мы развиваем технологии, учимся делать новые изделия и в первую очередь оказываем помощь нашим бойцам. Работа будет продолжаться. У нас действует ТОР “Патриотическая”, в рамках этой рабочей структуры мы будем продолжать делать для фронта все, что можем. Разговаривал с командующим Восточного военного округа, он рассказал, что министр обороны Андрей Белоусов сравнивал нашу технику с техникой производства других российских предприятий, также с китайской техникой и сказал, что наши дальневосточные мотоциклы лучше, и мне так тоже кажется», — сказал Юрий Трутнев.