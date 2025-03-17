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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне «Севера»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.