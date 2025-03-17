Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне «Севера»

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.