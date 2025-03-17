В регионе запустили программу подготовки к госслужбе для участников СВО

Как сообщается на сайте программы, участие в ней даёт возможности развития необходимой для гражданской службы управленческой и психологической компетенции, формирования представления о системе государственного управления и органов публичной власти, а также получение комплексных знаний и опыта, необходимых для работы в органах публичной власти.