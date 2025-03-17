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Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются вперед, а часть ВС РФ уже находится на территории Сумской области, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Источник: © РИА Новости

«По самой обстановке я скажу: ситуация у нас достаточно хорошо складывается для наших сил и средств. Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника. Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.