NYT: ситуация в Курской области близка к развязке

Вторжение ВСУ в Курскую область, которое рекламировалось как «дерзкий и стремительный гамбит» Киева, завершается отступлением: в одних местах организованным, в других — хаотичным. В разгар «курской кампании» ВСУ контролировали около 1300 квадратных километров российской территории, теперь — цепляются за клочок земли вдоль границы с Сумской областью, пишет The New Your Times.