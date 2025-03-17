NYT: ситуация в Курской области близка к развязке

Украина направила несколько своих самых опытных бригад для участия в курской операции, но месяцы непрекращающихся атак с российской стороны вели только к увеличению потерь. К середине февраля российские войска находились уже в восьми километрах от основных маршрутов снабжения ВСУ в Судже. Это позволило им обстреливать дороги с помощью беспилотников, многие из которых были подключены к ультратонким волоконно-оптическим кабелям и, следовательно, защищены от систем РЭБ.