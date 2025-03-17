NYT: ситуация в Курской области близка к развязке

По словам Паси Паройнена, военного аналитика финской разведывательно-аналитической компании Black Bird Group, к воскресенью ВСУ удерживали лишь около 78 квадратных километров вдоль российско-украинской границы. «Приближается конец боев», — предупредил он.
Как рассказал командир украинского штурмового взвода с позывным «Борода», российские войска приближались со всех сторон, «что вынудило нас отступить».
Это было одновременно и организованное и хаотичное отступление. На характер вывода войск повлияли различные факторы: усталость, хорошие или плохие приказы отдельных командиров, недопонимание или хорошо налаженная координация.
Несмотря на отступление, ожесточенные бои продолжаются. Но теперь, по словам украинских солдат, боевые действия вблизи границы направлены не столько на удержание российской территории, сколько на то, чтобы помешать российским войскам войти в Сумскую область и открыть новый фронт. Украинские войска пытаются создать прочные оборонительные позиции на российской стороне границы, говорится в статье.
«Мы продолжаем удерживать позиции на курском направлении. Разница в том, что наши позиции значительно сместились ближе к границе», — говорит «Борода». Однако другие украинские бойцы придерживаются другого мнения. Офицер украинской разведки, воевавший в Курской области, выразился более прямо:
Курская операция, по сути, завершена. Теперь нам нужно стабилизировать ситуацию.
Украина направила несколько своих самых опытных бригад для участия в курской операции, но месяцы непрекращающихся атак с российской стороны вели только к увеличению потерь. К середине февраля российские войска находились уже в восьми километрах от основных маршрутов снабжения ВСУ в Судже. Это позволило им обстреливать дороги с помощью беспилотников, многие из которых были подключены к ультратонким волоконно-оптическим кабелям и, следовательно, защищены от систем РЭБ.
Российские дроны, по словам украинских солдат, также взрывали заранее заложенную взрывчатку, чтобы разрушить мосты в Курской области и затруднить отступление украинских войск. Как утверждают представители ВСУ, разрушение мостов стал одной из ключевых причин, по которой им пришлось так внезапно покинуть позиции. Трудности усугубились из-за неожиданного отключения американских разведданных, которые были необходимы для точного наведения на цель систем залпового огня HIMARS, которые просто перестали работать.
Прорыв линии фронта пришелся на 8 марта, когда российские войска по газопроводу зашли в тыл украинских войск и предприняли внезапную атаку. «Это вызвало неразбериху и хаос в тылу украинских войск, что, вероятно, заставило их начать отступление», — говорит Паройнен из Black Bird Group.
Русские переиграли нас. Возникла паника.
Владимир Зеленский в субботу пожаловался на сосредоточение российских войск вдоль границы якобы для вторжения в Сумскую область и попытки отрезать и заманить в ловушку украинские войска в Курской области. Теперь ВСУ попытаются остановить продвижение русских к Сумам.
Например, депутат Рады Марьяна Безуглая на своей странице в Telegram написала: «Отступление из Курской области не запланировано — это очередной просчет. Не было никаких приказов на выход: каждое подразделение выходит, как может. Это варварство со стороны Сырского! Операция была необходима, а удержание позиций — жизненно важно, особенно сейчас».
В Киеве надеялась, что оккупированная ими российская территория послужит рычагом давления на любых переговорах о прекращении огня. Теперь они лишились этого козыря.