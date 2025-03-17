Глава Крыма заявил о продолжающихся угрозах подрыва Крымского моста

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На дороге со стороны Тамани взорвался грузовик с установленным устройством. В результате происшествия погибли пять человек. В феврале 2025 года стало известно, что по делу о теракте потерпевшими были признаны более 90 человек.