ВС РФ взяли под контроль село в Запорожской области
Подразделения группировки «Днепр» заняли населенный пункт Степовое Запорожской области.
Бойцы освободили село в результате активных и решительных действий.
Группировка «Север» противостоит врагу на Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум механизированным бригадам ВСУ в районе в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Бойцы «Запада» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 225 боевиков. Также украинская сторона лишилась восьми автомобилей, орудия полевой артиллерии, трех станций радиоэлектронной борьбы.
«Южная» группировка заняла выгодные позиции
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Александрополь и Веролюбовка ДНР.
Потери украинской стороны за сутки превысили 190 человек. ВС РФ уничтожили два автомобиля, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов противника.
Бойцы «Центра» продавили оборону ВСУ
Военнослужащие «Центральной» группировки поразили пять бригад противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 495 бойцов, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Востока» продвинулись в ДНР
Бойцы «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Отрадное ДНР.
Потери ВСУ превысили 140 человек. Также российские военнослужащие уничтожили две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Бойцы «Днепра» противостоят ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения «Днепра» поразили две бригады противника в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области.
«Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 159 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- две управляемые авиационные бомбы JDAM;
- 177 БПЛА самолетного типа.