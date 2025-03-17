Медики разработали методы для лечения отравившихся в ходе операции «Поток»

Военный врач по имени Вадим сообщил, что бойцы поступают с явлениями пневмонита. При этом симптомы проявляются не сразу.
«Это неспецифическое воспаление лёгких после ингаляции продуктов гальванизации труб, нефтепродуктов, содержащихся в этой трубе. Достаточно коварное состояние, которое развивается не сразу, на второй, на третий, у кого-то на четвёртый день после того, как они покинули трубу», — рассказал специалист.
Вредные вещества выводят из организмов бойцов Вооружённых сил России специальными препаратами. При этом с аналогичной проблемой ещё никто в мире не сталкивался.
«Существующая схема лечения — она была нами, скажем так, сконструирована, придумана практически с колёс по команде командира… То есть это сложное отравление в большом объёме, и пришлось поломать голову, продумать определённую схему», — сказал врач.
Врачи «Ахмата» находятся на постоянной связи со специалистами из Санкт-Петербурга и Москвы, куда отправили на лечение часть пострадавших бойцов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции «Поток» будут награждены.