Медики разработали методы для лечения отравившихся в ходе операции «Поток»

«Это неспецифическое воспаление лёгких после ингаляции продуктов гальванизации труб, нефтепродуктов, содержащихся в этой трубе. Достаточно коварное состояние, которое развивается не сразу, на второй, на третий, у кого-то на четвёртый день после того, как они покинули трубу», — рассказал специалист.