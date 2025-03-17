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Медики разработали методы для лечения отравившихся в ходе операции «Поток»

Военные медики для лечения отравившихся во время операции «Поток» бойцов разработали методы, которые до этого не использовал никто, рассказали в госпитале спецназа «Ахмат» военкору RT Владу Андрице.

Источник: Getty Images/Unsplash

Военный врач по имени Вадим сообщил, что бойцы поступают с явлениями пневмонита. При этом симптомы проявляются не сразу.

«Это неспецифическое воспаление лёгких после ингаляции продуктов гальванизации труб, нефтепродуктов, содержащихся в этой трубе. Достаточно коварное состояние, которое развивается не сразу, на второй, на третий, у кого-то на четвёртый день после того, как они покинули трубу», — рассказал специалист.

Вредные вещества выводят из организмов бойцов Вооружённых сил России специальными препаратами. При этом с аналогичной проблемой ещё никто в мире не сталкивался.

«Существующая схема лечения — она была нами, скажем так, сконструирована, придумана практически с колёс по команде командира… То есть это сложное отравление в большом объёме, и пришлось поломать голову, продумать определённую схему», — сказал врач.

Врачи «Ахмата» находятся на постоянной связи со специалистами из Санкт-Петербурга и Москвы, куда отправили на лечение часть пострадавших бойцов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции «Поток» будут награждены.