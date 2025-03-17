Белгородскую область атаковали шесть дронов ВСУ

Губернатор добавил, что в хуторе Леоновка Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждено ограждение частного домовладения. В селе Нечаевка Белгородского района дрон сдетонировал рядом с производственным предприятием. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал частный дом.