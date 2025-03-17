Кадыров сообщил о создании нового полка, который может вновь дойти до Киева

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял участие в построении личного состава 270-го мотострелкового полка «АХМАТ-Кавказ» Минобороны РФ, созданного на базе в Грозном.
«Это уже пятый полк, созданный в нашей республике Это совершенно новое боевое подразделение, способное значительно усилить группировку российских войск в зоне специальной военной операции», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, полк сформировали на постоянной основе, для него уже строят современную базу. Подразделение оснащено всем необходимым вооружением и будет выполнять задачи независимо от длительности СВО, пояснил он.
Кадыров также опубликовал видео, в котором он обращается к бойцам.
«Мы надеемся на вас и уверены, что такие ребята с такой мощью могут просто зайти, взять как в первый раз и дойти до Киева», — сказал глава Чечни.
Ранее сообщалось, что Кадыров наградил участника операции «Поток» в Курской области Бекхана Юнусова, который известен как «Химкинский Бэтмен».