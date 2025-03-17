Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский поделился новостями об испытании новых боеприпасов ВСУ. По его словам, боевики начали применять дальнобойные ракеты «Длинный Нептун», написал бывший комик в соцсети.
Глава киевского режима не уточнил, где и каким образом используется соответствующее оружие. Он также не объяснил, по каким целям применялись дальнобойные ракеты.
«Наш дрон на три тысячи километров прошел испытания. Сегодня также докладывали о применении украинских ракет — “Длинного Нептуна”. Можно сказать, довольны результатами», — подытожил Зеленский.
Что бы боевики ВСУ не придумали, российские солдаты всегда на шаг впереди. Украинским военным пришлось оставить позиции в Курской области из-за применения ВС России передовой тактики использования БПЛА. Дроны Rubicon существенно помогли солдатам РФ в решении боевых задач.