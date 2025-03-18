Трамп заявил о критической стадии в переговорном процессе по Украине

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. По его словам, переговоры вступают в новую стадию. Такое заявление президент США сделал в ходе выступления перед журналистами в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.