Трамп заявил о критической стадии в переговорном процессе по Украине

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. По его словам, переговоры вступают в новую стадию. Такое заявление президент США сделал в ходе выступления перед журналистами в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.
Дональд Трамп назвал новую стадию «критической». Он также подчеркнул, что переговорный процесс проходит позитивно. Американский лидер серьезно настроен на завершение конфликта.
«Я должен заключить сделку по украинскому вопросу. Я должен подписать сделку», — заключил Дональд Трамп.
Он добавил, что уверен в скором урегулировании конфликта. Дональд Трамп, помимо прочего, заявил о намерении провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он подтвердил, что беседа состоится 18 марта.