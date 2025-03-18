Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о критической стадии в переговорном процессе по Украине

Дональд Трамп сообщил, что переговоры по Украине вступают в критическую стадию.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. По его словам, переговоры вступают в новую стадию. Такое заявление президент США сделал в ходе выступления перед журналистами в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.

Дональд Трамп назвал новую стадию «критической». Он также подчеркнул, что переговорный процесс проходит позитивно. Американский лидер серьезно настроен на завершение конфликта.

«Я должен заключить сделку по украинскому вопросу. Я должен подписать сделку», — заключил Дональд Трамп.

Он добавил, что уверен в скором урегулировании конфликта. Дональд Трамп, помимо прочего, заявил о намерении провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он подтвердил, что беседа состоится 18 марта.