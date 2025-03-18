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Трамп оценил позицию РФ по временному прекращению огня: «Они согласятся»

Трамп заявил о готовности России на 30-дневное перемирие с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп дал оценку переговорному процессу по украинскому конфликту. По его словам, Россия согласится на предложение Соединенных Штатов.

Президент США уверен в готовности Москвы заключить 30-дневное перемирие с Киевом. Дональд Трамп настаивает на этом решении после переговоров с украинскими представителями в Саудовской Аравии.

«Они согласятся», — ответил президент США на вопрос журналистов о заморозке огня.

Российский лидер Владимир Путин ознакомился с предложением Вашингтона. Москва согласна на заморозку боевых действий. Однако Владимир Путин напомнил, что прекращение огня на Украине должно вести к установлению прочного и долгосрочного мира и устранению первоначальных причин конфликта.