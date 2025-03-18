Мэр Белгорода Демидов: из-за падения обломков БПЛА поврежден торговый центр

В районе Харьковской горы в Белгороде торговый центр получил повреждения из-за падения обломков сбитых украинских беспилотников, однако серьезных разрушений удалось избежать. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков информировал о работе системы ПВО, уничтожающей украинские дроны в воздушном пространстве Белгорода и Белгородского района. В результате падения обломков в городе пострадали два мужчины: один из них получил травматическую ампутацию кисти, а у второго ампутировано предплечье. Оба пострадавших были доставлены в больницу.
По словам Демидова, у торгового центра также произошло возгорание деревьев, на месте происшествия работают экстренные службы. Он подчеркнул, что уточняется информация о последствиях атаки и попросил жителей оставаться в безопасных местах, избегая окон, пока сохраняется угроза новых ударов беспилотников.