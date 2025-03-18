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Гладков скорректировал данные о пострадавших при атаке БПЛА на Белгород

В результате атаки беспилотников на Белгород вечером 17 марта пострадали не два человека, как сообщалось ранее, а один: у 18-летнего молодого человека травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

Из сообщения главы региона следует, что ранение молодой человек получил в результате взрыва беспилотника — характер травмы минно-взрывной. «В настоящее время медики проводят ему операцию, после чего он будет госпитализирован в отделение реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое», — добавил губернатор.

Как сообщал ранее Гладков, при отражении атаки средства ПВО сбили несколько беспилотников. Их обломки упали неподалеку от торгового центра «Атлант Арена», который расположен на улице Щорса — жилой район Харьковская гора. При падении произошел взрыв, в результате которого молодой человек получили ранения. Рядом с ТЦ произошло возгорание, само здание торгового центра получило незначительные повреждения, сообщал мэр города Валентин Демидов.