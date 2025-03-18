Гладков скорректировал данные о пострадавших при атаке БПЛА на Белгород

Как сообщал ранее Гладков, при отражении атаки средства ПВО сбили несколько беспилотников. Их обломки упали неподалеку от торгового центра «Атлант Арена», который расположен на улице Щорса — жилой район Харьковская гора. При падении произошел взрыв, в результате которого молодой человек получили ранения. Рядом с ТЦ произошло возгорание, само здание торгового центра получило незначительные повреждения, сообщал мэр города Валентин Демидов.