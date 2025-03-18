При атаке БПЛА на Белгород и Белгородский район был ранен один человек

Во время атаки украинских беспилотников на Белгородскую область пострадал один человек, получивший минно-взрывные травмы. По уточненной информации, других пострадавших в результате удара нет.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Согласно данным службы медицины катастроф, ранения получил 18-летний житель Белгорода. У молодого человека диагностирована тяжелая минно-взрывная травма, включая травматическую ампутацию правой руки на уровне предплечья.
В настоящее время врачи проводят экстренную операцию, после чего пострадавшего переведут в реанимационное отделение. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Ранее стало известно, что в районе Харьковской горы в Белгороде торговый центр получил повреждения из-за падения обломков сбитых украинских беспилотников, однако серьезных разрушений удалось избежать.