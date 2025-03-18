Бывший комик Зеленский, тем временем, радуется победе Киева на переговорах в Саудовской Аравии. По его словам, это серьезный прогресс, а Россия теперь в тупике. Однако Москва согласилась на предложение о 30-дневном перемирии, а украинские представители до сих пор мечутся. Да и выбора им никто не предоставит.