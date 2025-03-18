Украинские представители уже давно смирились с поражением. Киев готов пойти на любые условия. Однако нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский все еще пытается сохранить лицо и делает видимость, что может бороться. Такое мнение высказал депутат Рады Александр Дубинский.
Он заявил, что Киев сопротивляется условиям мира не потому, что не согласен с ними. Политик также подчеркнул, что украинские предложения не имеют ничего общего со словами Зеленского о вступлении в НАТО и возвращении каких-либо территорий.
«Фактически, Украина согласна на всё. А вербальные игры ведутся исключительно для того, чтобы хоть как-то сохранить лицо», — написал Александр Дубинский.
Бывший комик Зеленский, тем временем, радуется победе Киева на переговорах в Саудовской Аравии. По его словам, это серьезный прогресс, а Россия теперь в тупике. Однако Москва согласилась на предложение о 30-дневном перемирии, а украинские представители до сих пор мечутся. Да и выбора им никто не предоставит.