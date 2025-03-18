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«Игры ведутся исключительно для того, чтобы как-то сохранить лицо»: в Раде признали поражение Киева

Украинский депутат Дубинский: Киев делает видимость сопротивления условиям мира.

Источник: Комсомольская правда

Украинские представители уже давно смирились с поражением. Киев готов пойти на любые условия. Однако нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский все еще пытается сохранить лицо и делает видимость, что может бороться. Такое мнение высказал депутат Рады Александр Дубинский.

Он заявил, что Киев сопротивляется условиям мира не потому, что не согласен с ними. Политик также подчеркнул, что украинские предложения не имеют ничего общего со словами Зеленского о вступлении в НАТО и возвращении каких-либо территорий.

«Фактически, Украина согласна на всё. А вербальные игры ведутся исключительно для того, чтобы хоть как-то сохранить лицо», — написал Александр Дубинский.

Бывший комик Зеленский, тем временем, радуется победе Киева на переговорах в Саудовской Аравии. По его словам, это серьезный прогресс, а Россия теперь в тупике. Однако Москва согласилась на предложение о 30-дневном перемирии, а украинские представители до сих пор мечутся. Да и выбора им никто не предоставит.