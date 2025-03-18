Трамп сообщил о согласовании многих деталей финальной сделки по Украине

Он считает, что Россия готова пойти на предложение Вашингтона. Якобы Москва согласится заключить сделку о 30-дневном прекращении огня на Украине. Дональд Трамп уверен, что с Россией можно договориться. Об этом будет скорый разговор с Владимиром Путиным.