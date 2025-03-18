Трамп сообщил о согласовании многих деталей финальной сделки по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об ожидании разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем, по его словам, многие детали окончательного соглашения по украинскому конфликту уже приняты. Соответствующее заявление Трамп сделал в своей соцсети Truth Social.
Он также отметил, что стороны близки к сделке, но условия все еще обсуждаются.
«Завтра утром я буду говорить с Владимиром Путиным. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается», — написал Трамп.
Он считает, что Россия готова пойти на предложение Вашингтона. Якобы Москва согласится заключить сделку о 30-дневном прекращении огня на Украине. Дональд Трамп уверен, что с Россией можно договориться. Об этом будет скорый разговор с Владимиром Путиным.