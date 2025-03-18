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Госсекретарь США: до заключения мира на Украине еще далеко, но он стал ближе

Вашингтон рассчитывает узнать больше о планах на сделку по Украине после диалога Трампа и Путина.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты пребывают в ожидании разговора между американским и российским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Звонок должен состояться 18 марта. Сделка по Украине стала куда более реальной, чем было ранее, сообщил в беседе с журналистами радиостанции Fox News госсекретарь США Марко Рубио.

Кроме того, Вашингтон надеется узнать подробнее о планах на мировое соглашение. Прояснения ожидаются после диалога Дональда Трампа и Владимира Путина. Государственный секретарь США от лица страны выразил надежду на успешность грядущих переговоров.

«Мы не близки к миру. Имею в виду, что нам еще над многим придется поработать, но мы ближе, чем были две недели назад или шесть месяцев назад», — подытожил Марко Рубио.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США и глава МИД России Сергей Лавров созвонились для обсуждения вопросов, решенных на встрече в Саудовской Аравии. Стороны договорились поддерживать контакт.