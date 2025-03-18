В Днепропетровске начался пожар на объекте инфраструктуры после удара БПЛА

В Днепропетровске на Украине произошёл пожар на объекте инфраструктуры после удара беспилотного летательного аппарата, сообщает «Страна.ua».
«Большой пожар после удара БПЛА по объекту инфраструктуры», — рассказали украинские журналисты.
По словам очевидцев, в небо поднимается столб огня и дыма.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровске на фоне тревоги с воздуха прогремела серия взрывов.