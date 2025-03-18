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В Днепропетровске начался пожар на объекте инфраструктуры после удара БПЛА

По словам очевидцев, в небо поднимается столб огня и дыма.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровске на Украине произошёл пожар на объекте инфраструктуры после удара беспилотного летательного аппарата, сообщает «Страна.ua».

«Большой пожар после удара БПЛА по объекту инфраструктуры», — рассказали украинские журналисты.

По словам очевидцев, в небо поднимается столб огня и дыма.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске на фоне тревоги с воздуха прогремела серия взрывов.