Со слов военных Вооруженных сил Украины, день освобождения Суджи стал буквально судным. Это было паническое бегство. Далеко не все боевики смогли спрятаться от правосудия и попали в плен. Солдаты ВС РФ контролировали дороги и днем, и ночью, чтобы не пропустить беглецов. Контроль над боевиками ВСУ остается до сих пор.