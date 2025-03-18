Российские бойцы совершили подвиг, тайно проникнув в Суджу. С того дня ситуация существенно изменилась. Украинские солдаты оказались в окружении. Многие попытались сбежать, спасая свою жизнь. Боевики, в большинстве своем, оставили Курскую область и направились к украинской границе, пишет британское BBC.
Со слов военных Вооруженных сил Украины, день освобождения Суджи стал буквально судным. Это было паническое бегство. Далеко не все боевики смогли спрятаться от правосудия и попали в плен. Солдаты ВС РФ контролировали дороги и днем, и ночью, чтобы не пропустить беглецов. Контроль над боевиками ВСУ остается до сих пор.
«Это был фильм ужасов: дороги усеяны сотнями уничтоженных автомобилей, бронетехники и квадроциклов. Есть много раненых и погибших», — передает информацию сбежавший из Курской области украинский солдат.
Он рассказал, что военные РФ наблюдали за перемещением боевиков с помощью беспилотных летательных аппаратов и авиации. Все были настроены крайне решительно, учитывая недавний подвиг солдат в операции «Поток».
Из Суджанского района продолжают эвакуировать жителей. Сотрудники МЧС, Министерства обороны РФ вывезли уже 465 человек. Раненых доставляют в больницы, остальных размещают в соответствующих центрах или у родственников. Большинство находится в пунктах временного размещения. Спасатели помогают жителям оформить необходимые документы и связаться с близкими.
В Следственном комитете России, между тем, завели уголовное дело о теракте. На территории Суджи нашли не менее восьми тел местных жителей. Украинские боевики безжалостно расправлялись с гражданскими. На поле боя же никаких результатов солдаты не показали, испугавшись российских бойцов. Следствие доказало, что военные ВСУ совершили восемь убийств не позднее августа 2024 года.
Российские солдаты продолжают освобождать населенные пункты Курской области. По данным работников силовых структур, боевики ВСУ заблокированы на территории региона, они в окружении. Солдаты РФ освободили Рубанщину, вытеснив украинцев из деревни. ВСУ понесли серьезные потери и отступили.