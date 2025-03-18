«Бросают всё и маскируются»: военные ВСУ используют все средства в попытках сбежать из Курской области

Украинские боевики оказались в незавидном положении. Оккупанты со всех сторон окружены солдатами Вооруженных Сил России. Военные ВСУ пытаются сбежать из Курской области, переодеваясь в гражданскую одежду, пишет RT, ссылаясь на слова российского солдата «Спиридона».