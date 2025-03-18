Украинские боевики оказались в незавидном положении. Оккупанты со всех сторон окружены солдатами Вооруженных Сил России. Военные ВСУ пытаются сбежать из Курской области, переодеваясь в гражданскую одежду, пишет RT, ссылаясь на слова российского солдата «Спиридона».
Украинские боевики часто маскируются под мирных жителей. В результате российские солдаты вынуждены проверять документы у каждого подозрительного лица. По словам «Спиридона», на территории Курской области остаются тысячи украинских военных.
«Есть такие моменты. Много ВСУшников, которые оказались у нас в окружении, побросали всё», — заключил боец ВС России.
В Раде подтвердили бегство боевиков из Курской области. ВСУ оказались в безвыходном положении. По словам депутата Рады Марьяны Безуглой, в сложившейся ситуации виноват главнокомандующий Александр Сырский.