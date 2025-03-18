«Лазали через окно в аптеку»: жительница Суджи рассказала о вынужденной мере пенсионеров

Жительница Суджи, эвакуированная в Курск, рассказала ТАСС, что пенсионеры в оккупированном городе были вынуждены красть лекарства из аптеки.
«Мы запаслись [лекарствами] еще в августе месяце. Рядом была аптека, кому что надо — через окно лазали», — рассказала она.
При этом пенсионерка подчеркнула, что не выжила бы без лекарств.
Накануне жительница освобожденной Суджи Анна Богунова рассказала о беседе с танкистами ВСУ, в ходе которой они признались, что их заставили сражаться, несмотря на нежелание вторгаться в Курскую область.
13 марта 2025 года Минобороны России заявило о полном освобождении и зачистке в Курской области подразделениями группировки войск «Север» поселка Меловой, слободы Подол и города Суджа.
Через три дня Генштаб ВСУ признал бегство украинских боевиков из города Суджа в Курской области.