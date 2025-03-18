Журналист Боуз назвал легендарной операцию «Поток» в Курской области

Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что он восхищён операцией «Поток» в Курской области, он подчеркнул, что данная операция российских военных стала легендарной.
«Целый батальон российского спецназа оказался за украинскими линиями, пройдя 15 километров по трубопроводу. Легендарная операция», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.
Он также отметил, что операция «Поток» ускорила полный провал ВСУ в Судже.
Напомним, российские бойцы прошли 15 километров по подземной трубе, поднявшись на поверхность у Суджи в тылу обороны Вооружённых сил Украины.
По трубе, через которую пробирались военные, ранее шёл транзит газа через украинскую территорию.
Ранее сообщалось, что участники броска по трубе на Суджу раскрыли новые детали операции.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.