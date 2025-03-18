Алаудинов заявил об освобождении почти всей территории Курской области

Российские военные освободили практически всю территорию Курской области, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Мы сейчас можем констатировать тот факт, что почти вся территория Курской области освобождена», — сказал генерал-лейтенант, слова которого приводит ТАСС.
Алаудинов также отметил, что ВС РФ добились серьезных результатов наступления на курском направлении. По его словам, российские войска в одночасье освободили от неприятеля практически все населённые пункты.
Командир спецназа «Ахмат» добавил, что при этом удалось уничтожить большое количество живой силы ВСУ.
Напомним, ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ пытаются удержать всего три населённых пункта в Курской области. Кроме того, он подчеркнул, что подразделения российских войск продолжают наступление, часть из них уже находится в Сумской области.
17 марта врио главы Курской области Александр Хинштейн не исключил, что доступ в некоторые населенные пункты региона могут открыть в течение недели.