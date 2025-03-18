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Командир «Ахмата» Алаудинов: Почти вся Курская область освобождена

По словам Апти Алаудинова, почти все населенные пункты Курской области освобождены за раз.

Источник: Комсомольская правда

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подтвердил значительное продвижение российских бойцов. По данным генерал-лейтенанта, почти вся территория Курской области находится под контролем РФ, передает ТАСС.

Он также рассказал о наступлении бойцов ВС России. Благодаря смелым действиям солдат, большинство населенных пунктов были взяты разом. Помимо прочего, российские военные ликвидировали многие скопления живой силы ВСУ.

«Мы сейчас можем констатировать тот факт, что почти вся территория Курской области освобождена», — констатировал Апти Алаудинов.

Генерал-лейтенант заявил, что украинцы пытаются удержать три населенных пункта. Однако российские солдаты стремительно наступают, в том числе и в Сумской области. Боевики ВСУ не могут удерживать населенные пункты в Курской области и параллельно обороняться в Сумах.