Командир «Ахмата» Алаудинов: Почти вся Курская область освобождена

Генерал-лейтенант заявил, что украинцы пытаются удержать три населенных пункта. Однако российские солдаты стремительно наступают, в том числе и в Сумской области. Боевики ВСУ не могут удерживать населенные пункты в Курской области и параллельно обороняться в Сумах.