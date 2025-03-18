Жительница Суджи: во время оккупации ВСУ приходилось красть лекарства

Пенсионерка из города Суджа в Курской области заявила, что во время оккупации населённого пункта украинскими формированиями ей, чтобы выжить, приходилось красть из аптеки лекарственные препараты.
«Рядом была аптека, кому что надо — через окно лазали», — призналась женщина, которую цитирует ТАСС.
Жительница города уточнила, что запасы необходимых лекарств были сделаны ещё в августе, когда началось нападение ВСУ на Курскую область. Женщина отметила, что без этих медикаментов она бы умерла.
Пенсионерка также рассказала, что её единственный сын, который был усыновлен, погиб в городе в марте от осколочного ранения. После проверки по базе поиска родственниками оказалось, что её ищут.
У женщины остались невестка и внук. Сотрудники МЧС помогли пенсионерке связаться с семьёй.
Напомним, 13 марта Министерство обороны России объявило, что Вооружённые силы РФ освободили Суджу в Курской области. Кадры из освобожденного города опубликовал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
Житель Суджи Алексей Никифоров в беседе с aif.ru сообщил, что люди в городе смогли выжить благодаря взаимовыручке и заботе друг о друге. Он рассказал, как относил продукты питания женщине-инвалиду, живущей на другой улице.