Участников операции «Поток» представят к наградам

Ранее в Добровольческом штурмовом корпусе сообщили «Ленте.ру», что более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления. В результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.