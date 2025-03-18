Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участников операции «Поток» представят к наградам

Участников операции «Поток» в Курской области представят к государственным наградам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По словам Пескова, в скором времени ожидаются соответствующие представления со стороны Минобороны России. Когда они поступят, на них отреагирует российский лидер Владимир Путин.

«Вы знаете, что президент очень оперативно на такие представления реагирует», — добавил представитель Кремля.

Ранее в Добровольческом штурмовом корпусе сообщили «Ленте.ру», что более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления. В результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.