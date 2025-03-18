Напомним, финский журналист Кости Хейсканен, побывавший в освобожденных селах Курской области, подчеркнул в разговоре с aif.ru, что военнослужащие ВСУ и иностранные наемники нигде так не зверствовали, как в Суджанском районе. Он уточнил, что российские бойцы рассказывают ему, что ещё не видели такой жестокости.