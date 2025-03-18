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FPV-дрон уничтожил станцию спутниковой связи ВСУ на северском направлении

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Расчет FPV-дрона Южной группировки войск уничтожил замаскированную станцию спутниковой связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры боевой работы расчетов дронов.

Источник: РИА "Новости"

«Воздушной разведкой Южной группировки войск были обнаружена замаскированная в лесополосе станция спутниковой связи ВСУ. По выявленной цели были нанесены удары с применением FPV-дрона, которые привели к ее уничтожению», — сказали в ведомстве.